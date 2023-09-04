Зеленський пояснив, чому вирішив замінити Резнікова на посаді міністра оборони

Вже кілька днів поспіль в інформаційному просторі обговорюється відставка міністра оборони Олексія Резнікова.

Президент Володимир Зеленський пояснив суспільству, чому він звільняє міністра. За його словами, на цей час Олексій Резніков виконав всі задачі, які стояли перед його відомством.

Тепер перед міністерством стоять нові виклики, тому прийшов час поставити нову людину, яка б могла посилити міністерство й могла організувати взаємодію як з військовими, так і з суспільством в цілому.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь — час для посилення. Слава Україні!«- повідомив президент.

«На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!» — написав Резніков и додав фото.

Відставці Резнікова передувала низка корупційних скандалів, починаючи з перебільшених цін на продукти харчування для війська, й продовжуючи цінами на військову амуніцію та форму для ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Резніков заявив, що найближчими місяцями не буде збільшення планки мобілізації, але вже відомо, що у жовтні планується нова хвиля призову, у Верховній Раді вже підготовлено для цього відповідні законопроєкти.

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