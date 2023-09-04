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Викопали картоплю — підгодуйте землю: що городникові обов'язково потрібно зробити після збирання врожаю

15:29 4 вересня 2023
картопля

Після того, як зібрано врожай картоплі, городникам необхідно подбати не тільки про правильне зберігання овочів, а й подумати про новий врожай.

Адже відомо, що після збирання картоплі ґрунт на грядці виснажений. Протягом останніх кількох місяців городня культура «витягала» з нього поживні речовини.

Якщо не обробити землю восени, то наступного сезону на грядці навряд чи вдасться щось виростити.

Щоб цього уникнути, потрібно внести до ґрунту мінеральні або органічні добрива, пише prostoway.

Можна взяти сульфат калію і суперфосфат. А щоб не застосовувати «хімію», треба внести гній, що перепрів (три кіло на квадратний метр).

Після внесення добрив, ґрунт на картопляній грядці необхідно перекопати.

Це буде гарантією того, що наступного року на цій грядці можна буде виростити цибулю, часник, редис або бобові.

Раніше ми писали про те, як виростити другий урожай картоплі.

А також про те, що до середини вересня необхідно посадити полуницю, що кущики встигли набрати силу, а наступного року дати гарний врожай.

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