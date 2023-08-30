Для багатьох українців вже давно не дивина вирощування двох урожаїв бульби за сезон. Часто її висаджують на місці, де росли зелень чи редиска. Краще вибирати ранні, супер ранні чи середньостиглі сорти. Пророщену картоплю старого врожаю садите приблизно в кінці серпня, перед морозами зрізаєте бадилля і накриваєте соломою чи листям. Потім розгортаєте і — вуаля! На новорічні та різдвяні свята ласувати будете молодою картопелькою.

- Почати слід із вибору сорту, — ділиться із «ФАКТАМИ» городник Віталій Дорох. — В нього має бути добре розвинена коренева система та висока урожайність. Але раджу кожному господарю не боятись і пробувати інші сорти, тому що у кожному регіоні країни різняться ґрунти та кліматичні умови. Обов’язково беріть насіннєвий матеріал урожаю минулого року. Якщо кинути назад у ямки картоплину, яку тільки зібрали, у вас вона просто не зійде.

Агротехніка посадки така ж сама, як і для звичайної бульби, яку закладаєте в ґрунт навесні.

- Але коли садите картоплю, звичайна їжа колорадських жуків вже загрубіла й застара, і вони із задоволенням біжать на молоду картоплю, яка починає сходити. Тому вчасно покропіть її. Догляд за рослиною звичайний — потрібно сапати, десь у вересні можна підгортати зелені сходи. В кінці вересня-на початку жовтня бульба зацвітає. Раджу тут слідкувати за прогнозами погоди. Як тільки розумію, що можливі заморозки, садовими ножицями відрізаю бадилля. Можна й скосити. Після чого накриваю рядки з бульбою соломою або листям. Солома — ідеальний варіант, бо бур'яни рідко пробиваються з-під її шару. Дехто з господарів використовують і агроволокно, щоб зберегти бульбу від промерзання. На новорічні свята знімаєте накриття і смакуєте бульбою.

За словами співрозмовника, про цей метод знає давно, щоправда щороку викопував молоду бульбу у жовтні-листопаді, а ось у 2023-ому залишив її на довше, аби порадувати рідних смачною стравою. Тому можете і ви експериментувати.

Нагадаємо кілька важливих правил зберігання врожаю картоплі.

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