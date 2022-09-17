Щоб не згнив і не засох: кілька важливих правил зберігання врожаю картоплі

Клопіт дачників, які на своїх ділянках вирощували картоплю, не закінчуються зі збиранням урожаю — його ще потрібно правильно зберігати. Деякі городники, щоб запобігти проростанню коренеплодів, кладуть разом із картоплею лимони чи яблука.

А автори «уДачного місця» дають поради з приводу того, як вибрати приміщення для зібраного врожаю, щоб вирощена картопля, яку слід збирати вчасно (серпень — вересень), у суху та теплу погоду, довго не псувалася.

По-перше, місце зберігання має бути темним, сухим, прохолодним (+2+4 градуси), а також обладнаним вентилятором для регулярного провітрювання.

По-друге, заздалегідь потрібно подбати про пастки для гризунів або покласти в місці зберігання м'яту або полин, які відлякують шкідників. Також потрібно закласти всі щілини, а на люках вентиляції встановити решітки. Не зайвим буде й продезінфікувати приміщення. Деякі використовують для цього сірчані шашки.

По-третє, слід стежити за рівнем вологості. Оптимальний показник — 85−90%. Надлишок допоможе прибрати звичайна кухонна сіль. Захистом від грибка може стати препарат «Фітоспорін».

По-четверте, потрібно підготувати правильну тару. Наприклад, ящики, мішки, кошики з отворами.

По-п'яте, відправляйте картоплю на зберігання вже розсортованою — дрібні бульби потрібно тримати окремо від великих та використовувати насамперед.

По-шосте, помістіть урожай на кілька тижнів у темне приміщення з температурою +12+18 градусів перед тим, як відправити на зберігання.

По-сьоме, картоплю слід зберігати окремо від інших овочів. Виняток — буряк. Бульби варто періодично переглядати та прибирати ті, що підгнили — це дозволить уникнути зараження здорових.

Про те, як підготувати льох до зберігання врожаю, а також про те, на що слід звернути особливу увагу, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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