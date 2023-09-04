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Перехожий врятував дитину від зґвалтування у київському парку (фото)

14:17 4 вересня 2023
дитина

У Києві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати неповнолітню дитину.

Повідомляється, що днями до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про розпусні дії невідомого чоловіка відносно 12-річного хлопчика у громадській вбиральні на території парку «Партизанська слава».

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Хлопчик разом з батьками відпочивав у місцевому парку. Близько 20 години вечора дитина пішла до вбиральні, яка знаходилась неподалік. В цей час за ним зайшов невідомий, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати.

На крики дитини забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець тримав зловмисника та передав правоохоронцям.

Ґвалтівником виявився 43-річний раніше не судимий киянин. Йому повідомили «про замах на зґвалтування, вчинений щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди».

Наразі суд вирішує питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Львові оголосили вирок педофілу, який у жіночому одязі пробирався у школи, де в туалетах розбещував маленьких дівчаток.

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