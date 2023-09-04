Помер легендарний футболіст, перший володар «Золотого м'яча» на Чорному континенті (фото)

У віці 76 років в одній із приватних клінік столиці Малі Бамако помер легендарний африканський футболіст, перший володар «Золотого м'яча» Чорного континенту Саліф Кейта, повідомив французький Марсель, де форвард провів частину своєї кар'єри.

Свій виступ у Європі нападник на прізвисько Чорна пантера розпочав у «Сент-Етьєні», з яким п'ять разів став чемпіоном Франції та тричі виграв Кубок країни. У сезоні-1970/1971 Кейта з 42 м'ячами був близьким до завоювання «Золотої бутси» найкращого бомбардира європейських чемпіонатів, але пропустив уперед югослава Йосипа Скоблара з «Марселя» (44 голи). Також у послужному списку малійця значилися виступи за «Марсель», «Валенсію», «Нью-Інгленд Ті Мен» з США та «Спортинг», у футболці якого форвард здобув Кубок Португалії.

Саме Саліф Кейта став у 1970 році першим володарем «Золотого м'яча», який вручається найкращому футболісту Африки. У 13 матчах за збірну Малі, з якою нападник став віцечемпіоном Чорного континенту, він забив 11 м'ячів.

Саліф Кейта із "Золотим м'ячем" найкращого футболіста Африки

1996 року Саліфу Кейту було вручено найвищу нагороду міжнародної федерації футболу — орден «За заслуги перед ФІФА», який свого часу також отримали такі легенди, як Ференц Пушкаш, Франц Беккенбауер та Йохан Кройфф.

До речі, одразу три племінники нападаника, який у 2005—2009 роках очолював Федерацію футболу Малі, стали знаменитими футболістами: Сейду Кейта грав за «Барселону», «Валенсію» та «Рому», Мохаммед Сіссоко — за «Ліверпуль», «Ювентус» та «ПСЖ», а Сіді Яя Кейта — за «Ланс».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий віцечемпіон світу з футболу, який пережив страшну сімейну трагедію.

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