Росіяни створили програму для крадіжки інформації з мобільних телефонів українських військових — розвідка Великобританії

Російські спецслужби, які навчилися відстежувати листування користувачів Telegram, WhatsApp і Signal, розробили нове шкідливе програмне забезпечення, розраховане на крадіжку інформації через Android.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на Національний центр кібербезпеки (NCSC).

«31 серпня Національний центр кібербезпеки (NCSC) разом з іншими організаціями виявив вірус Infamous Chisel. Розробка цієї програми пов'язана з групою Sandworm. Це російські кібертерористи, що працюють під керівництвом розвідки рф», — йдеться у повідомленні.

Метою розробників вірусу була організація крадіжки даних з пристроїв ЗСУ.

«Infamous Chisel, імовірно, використовувався з метою викрадення конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє постійне використання Росією кіберпотужностей для підтримки вторгнення в Україну», — констатували в британському Міністерстві оборони.

Нагадаємо, раніше російська кібербанда «Клоп» зламала сервіси і отримали доступ до даних потужних західних гігантів — BBC, British Airways, Aer Lingus, Boots (найбільша британська мережа аптек) та ін. Хакери висунули керівництву цих компаній свої вимоги, шантажуючи їх публікацією вкраденої інформації у мережі.

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