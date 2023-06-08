Кібербанда «Клоп» висунула ультиматум: російські хакери вкрали особисті дані сотень тисяч співробітників великих західних компаній

На початку травня 2023-го невідомі хакери здійснили масштабний злом даних ряду великих західних компаній. У результаті стався витік особистих даних десятків тисяч людей. Йдеться про домашні адреси, номери національних страховок, розміри зарплат, а в деяких випадках і банківські реквізити.

Злом підтвердили такі компанії та організації: BBC, British Airways, Aer Lingus, Boots (найбільша британська мережа аптек), уряд канадської провінції Нова Шотландія, університет Рочестера.

Служби кібербезпеки з'ясували, що злом було скоєно через популярний бізнес-додаток MOVEit. Це програмне забезпечення розроблене американською компанією Progress Software. Його головною перевагою досі вважалася можливість безпечно переміщувати файли корпоративними системами.

Одним із користувачів MOVEit, зокрема, є британська компанія Zellis, яка надає послуги із розрахунку заробітної плати. Саме з цієї причини, кажуть експерти, у списку постраждалих від злому так багато британських компаній.

Служби кібербезпеки стверджують, що жертвами злому стали сотні різних фірм і організацій у різних країнах, проте багато хто з них вважає за краще мовчати про це.

І ось за кілька днів після злому відповідальність за нього взяла на себе група російських хакерів «Клоп». Вона заявила про це у даркнеті та висунула ультиматум. Хакери пропонують керівництву постраждалих компаній та організацій розпочати переговори. Для зв'язку вони надали адресу електронної пошти. Якщо до 14 червня переговори не розпочнуться, вкрадена інформація буде опублікована у мережі.

У своєму посланні «Клоп» не вказує, чого домагається. Проте раніше хакери із цієї групи завжди вимагали викуп.

Уряди країн, чиї компанії стали жертвами злому, закликають не платити кіберзлочинцям.

Гурт «Клоп» відомий уже своєю злочинною діяльністю кілька років. Звичайно, російська влада заперечує, що якось пов'язана з хакерами.

2021 року в Україні було проведено спільну з владою США та Південної Кореї операцію. Тоді вдалося заарештувати кількох членів групи «Клоп». На той момент «клопи» встигли шляхом шантажу отримати не менше 500 млн доларів від жертв зломів по всьому світу. Вважалося, що операція була успішною і діяльність «Клопа» припинена. Однак тепер зрозуміли, що хакери знову активізувалися.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Європол припинив діяльність однієї з найбільших у світі злочинних хакерських груп.

А у травні цього року українські хакери провели масштабну кібератаку на оборонний завод росії.

Фото: pixabay

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