Популярні месенджери Telegram, WhatsApp і Signal вже не є найбільш захищеними сервісами обміну інформації.

Федеральна служба безпеки росії отримала технології, які дозволяють відстежувати листування на цих платформах, відслідковувати місцезнаходження телефонів, ідентифікувати анонімних користувачів та зламувати облікові записи. Разом з тим, саме в рф періодично з'являється інформація про заборону, наприклад, Telegram.

Про загрози для користувачів Telegram, WhatsApp і Signal повідомляє американська газета The New York Times з посиланням на документи постачальників цих технологій, а також на людину, яка бере участь в операціях цифрового спостереження в країні.

До стеження за людьми причетні російські технологічні фірми, які належать Citadel Group — цей бізнес колись частково контролював Алішер Усманов, один із «улюблених олігархів» путіна. Ідеться про фірми «МФІ Софт», «Вас-Експерти» та «Протей».

Одна програма може визначати, коли люди зідзвонюються або надсилають файли в Telegram, Signal і WhatsApp. Програмне забезпечення не може перехоплювати певні повідомлення, але може визначити, чи використовує хтось кілька телефонів, скласти карту звʼязків та зʼясувати, які телефони були в певних місцях у певний день. Інший продукт може збирати паролі, які вводять на незашифрованих сайтах.

При цьому у розробників месенджерів, на жаль, мало засобів захисту від дій представників країни-агресора.

Нагадаємо, у Держпецзв'язку періодично дають поради, як українцям протистояти загрозам у кіберпросторі, безпечно користуватися телефоном та інтернетом.

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