Частині пенсіонерів почали виплачувати додаткові суми до пенсії: як отримати гроші

З кінця серпня понад 260 тисяч пенсіонерів почали отримувати на свої картки додаткові виплати. Про це пише інформаційне видання з посиланням на Мінсоцполітики.

Доплата до пенсії розрахована на літніх громадян, які проживають у зоні бойових дій та одержують пенсію, меншу за 3000 гривень.

Завдяки програмі, організованій спільно Пенсійним фондом України, Міністерством соціальної політики та Всесвітньою продовольчою програмою ООН, ця категорія українських пенсіонерів отримуватиме доплату до пенсії, принаймні, протягом чотирьох місяців.

Доплачуватимуть усім різні суми — кому скільки не вистачає до 3000 гривень. Проте мінімальний розмір доплати не повинен становити менше ніж 100 гривень.

Важливо, що жодних заявок для отримання цієї доплати самостійно подавати пенсіонерам не потрібно. Все буде нараховуватись автоматично.

«Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, згідно з інформацією, що є у державних реєстрах. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів», — цитують журналісти Мінсоцполітики.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з пенсіонерів отримає додатково до пенсії 700 грн.

Фото: Pixabay

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