Не тільки «вікові» надбавки: кому щомісячно доплачуватимуть до пенсії 150−250 гривень

В Україні пенсіонерам, які досягли певного віку, виплачують до пенсії вікові надбавки.

Надбавка за надстаж отримують чоловіки, в яких понад 35 років страхового стажу та жінки, які мають 30 та більше років стажу.

В такому разі пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн. Отже, максимальний розмір доплати — 20,93 грн. за 1 додатковий рік стажу. Наприклад, якщо жінка відпрацювала офіційно 40 років, то доплата до пенсії становитиме 209 гривень, нагадує «НаПенсії».

Крім того, є ще доплата до пенсії за донорство. На цю надбавку можуть розраховувати українці, які мають статус почесного донора. Наразі доплата, яка призначається відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компоненти», становить 258,90 гривні на місяць. Ця сума додається до основних виплат пенсіонера. При зміні прожиткового мінімуму збільшення збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) і новою (після підвищення).

Набути статусу почесного донора в Україні можна, якщо здати безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Надбавку за дітей нараховують пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років.

По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Для отримання такої надбавки необхідно подати заяву до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем отримання пенсії.

А також додати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника.

Нагадаємо, у вересні пенсіонери, які перебувають у прифронтовій зоні, отримають додаткову надбавку до пенсії від ООН. Про те, хто саме отримає виплати, у матеріалі «ФАКТІВ».

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