Виплати у вересні: в Кабміні розповіли, хто отримає додатково до пенсії 700 грн

Завдяки допомозі партнерів частині українців доступні гуманітарна та фінансова допомога. Але отримати їх зможуть не всі.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, додаткову грошову допомогу за рахунок коштів ООН зможуть одержати пенсіонери, які відповідають наступним критеріям:

є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), які проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

розмір пенсійної виплати становить менше 3000 гривень на місяць;

не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Які суми доплачуватимуть пенсіонерам?

Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційній платформі (edopomoga.gov.ua).

Розмір додаткової грошової допомоги визначатиметься як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути менше 100 грн.

Наприклад, якщо пенсіонер отримує, наприклад, пенсію 2300 гривень, то йому доплатять 700 гривень. Якщо ж пенсія 2850 гривень, то доплата від ООН становитиме 150 гривень.

Раніше «ФАКТИ» писали, що сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович про індексацію пенсій у 2024 році.

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