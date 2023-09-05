Відмовила печінка: у віці 56 років помер фронтмен гурту, який виконав пісню в «Шреку»

Зовсім недавно в Італії попрощалися з Тото Кутуньо. А 4 вересня у США помер відомий співак Стів Гарвелл. Солісту популярного гурту Smash Mouth було 56 років. Він помер у себе вдома в Айдахо в оточенні сім'ї та друзів. Менш ніж за добу до смерті Гарвелла ЗМІ повідомили, що йому залишилося жити не більше тижня — відмовила печінка. Вони помилилися — Стів не прожив і кількох годин…

«Стів Гарвелл був справжнім американцем. Неординарна людина, що злетіла, як феєрверк. Стіва пам'ятатимуть за його непохитну цілеспрямованість і пристрасну рішучість досягти вершин поп-слави. Спочивай з миром і знай, що ти вирушив до зірок і магічно досяг своєї мети», — ідеться в некролозі на сторінці гурту в мережі Х (колишній Twitter).

Гарвелл народився в Каліфорнії 1967 року. Музичну кар'єру починав як репер. Однак потім змінив стиль і 1994 року сформував Smash Mouth разом із Грегом Кампом і Полом Де Лайлом.

Гурт гучно заявив про себе в 90-х. Його другий альбом Astro Lounge, що вийшов 1999 року, став тричі платиновим у США. Його головним хітом стала пісня All Star. Пізніше її включили в саундтрек мультфільму «Шрек». І вона знову злетіла вгору в хіт-парадах різних країн світу.

До інших суперхітів гурту у виконанні Гарвелла належать пісні Walkin' on the Sun та I'm a Believer.

Однак Стів не зумів впоратися з тягарем слави. Він став алкоголіком. У 2013 році співакові поставили діагноз вада серця. До цього пізніше додалися неврологічне захворювання, тимчасові розлади пам'яті та мовлення.

Гарвелл дедалі частіше з'являвся на сцені абсолютно п'яним, не міг згадати слова пісень, кричав на глядачів. У 2016 році він знепритомнів на сцені музичного фестивалю в Іллінойсі. У 2021 році Стів пішов із гурту.

Співак пояснював свою пристрасть до спиртного особистою трагедією, яку він пережив 2001 року. Тоді його новонароджений син Преслі помер від ускладнень гострого лімфоцитарного лейкозу.

Після смерті малюка Гарвелл допоміг заснувати благодійний фонд, який фінансує медичні дослідження хвороби, що вбила сина співака.

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть знаменитої співачки й актриси Джейн Біркін.

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