«Всіх наших перебили»: окупанти зазнали фіаско під Куп’янськом

Головне управління розвідки опублікувало перехоплені телефонні розмови російських солдатів. Вони нарікають, що загибли товариші й паскудна ситуація на фронті. Два телефонні дзвінки свідчать про те, що цілі підрозділи російської армії були захоплені і знищені українськими військами.

Згідно з повідомленням, у першій телефонній розмові російський солдат розмовляє, ймовірно, зі своєю дружиною або дівчиною про долю 27-ї бригади в окупованому росією місті Сватове поблизу Куп'янська, де точаться бої.

«Хіба ти не чула, що сталося з 27-ю бригадою?» — запитує він, згідно з повідомленням. Жінка не може зрозуміти, що сталось, на що він пояснює: «Проблема в тому, що їх повністю розформували». Вона перепитує: «Всіх?», на що він підтверджує: «Так, всіх наших людей перебили».

Потім росіянин описує, що причиною розправи було те, що підрозділ, ймовірно, був занадто розслаблений. Вони очікували, що їх відведуть, і почали пити. «Вони знали, що скоро їх звільнять, їм просто треба було набратися терпіння. Але ні, їм треба було напитися».

Бої в районі Сватова тривають вже кілька тижнів, російська армія просувається в напрямку Куп'янська.

Місто є вузловим пунктом залізничної мережі і тому має стратегічне значення. росія вже одного разу окупувала місто, перш ніж Україна змогла відвоювати його восени минулого року. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр нещодавно заявила про дуже інтенсивні бої в районі Куп'янська. На початку серпня влада наказала евакуювати людей, які там проживають.

У другій телефонній розмові, яку ГУР опублікував у Telegram, чути лише гучномовець. Чути, як солдат, який, очевидно, перебуває у скрутному становищі, розмовляє з кимось на ім'я Денис. Він каже, що отримав повідомлення про загиблих танкістів: «Всі п'ятеро хлопців мертві. Ситуація просто паскудна, весь полк відправляють назад».

Це не перший випадок, коли перехоплені телефонні розмови дають уявлення про складну ситуацію на фронті. У серпні ГУР опублікувало перехоплену телефонну розмову, в якій стверджувалося, що Москва відправила війська в Україну вбивати власних солдатів. В іншій телефонній розмові, оприлюдненій у липні, російський солдат вигукував: «Командири — ідіоти!«

Раніше повідомлялося, що російський загороджувальний загін розстріляв солдатів, які кинули позиції під вогнем ЗСУ — момент потрапив на відео.

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