Повалив на підлогу і задушив ременем від сумки: в Києві чоловік жорстоко вбив рідну сестру

Поліцейські Києва затримали рецидивіста, який жорстоко вбив рідну сестру.

Як повідомили в поліції, чоловік приїхав до родички у гості та згодом попросив дати йому гроші, на що остання відмовила.

Обурившись, зловмисник повалив жінку на підлогу та задушив її ременем від сумки. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік.

До поліції Києва з інформацією про те, що у квартирі на вулиці Івана Виговського без ознак життя знайдена 61-річна жінка, повідомив син убитої.

Слідчі виявили на тілі загиблої характерні сліди від удушення, а проведена судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії:

«Ми встановили, що до потерпілої напередодні приїхав її наркозалежний брат, оскільки він посварився зі співмешканкою. Наступного дня чоловік попросив гроші у родички, але почувши відмову, повалив жінку на підлогу та задушив її ременем від сумки. Після скоєного порушник викрав з квартири мобільний телефон, гроші та ювелірні вироби і втік з місця скоєння злочину. Фігуранта було оголошено у розшук і невдовзі наряд поліції охорони затримав його у Солом’янському районі столиці», — йдеться у повідомленні.

58-річний киянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину — у 2015 році він посварився з власником будинку, в якому робив ремонт, і праскою завдав опонентові численних ударів, а потім ще й душив його електричним шнуром. За скоєне чоловік провів п’ять років у виправній колонії.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Німеччині мало не загинув хлопчик через те, що розмовляв українською. Дитину дорослий чоловік скинув через поручні моста в канал.

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