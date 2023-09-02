Дитина з України мало не загинула в Німеччині через те, що розмовляла українською

В Німеччині, яка прийняла у себе багато українських біженців, в місті Айнбек чоловік напав на дітей з України через те, що вони говорили українською. Про це пише Bild.

У прокуратурі повідомили, що десятирічний хлопчик грався з дітьми, коли до них підійшов перехожий. Він обурився, що діти розмовляють між собою українською, тому що вони «повинні говорити російською». Потім він сказав, що це Україна почала війну.

Чоловік смикнув дівчинку за волосся, схопив десятирічного хлопчика і перекинув його через поручні моста в канал. Дитина забилася о залізні балки, прикріплені до мосту, вона отримала травму голови і лівої ноги.

Більш того, коли хлопчик лежав в каналі, чоловік, імовірно, кинув в нього скляну пляшку, вона потрапила дитині у праве плече.

Після цього перехожий втік. Відомо, що йому близько 40−45 років, він був одягнений в блакитну сорочку, чорну кепку і джинсові шорти. Поліція розслідує справу про замах на вбивство.

Як писали «ФАКТИ», минулого року у невеликому селищі у Франції, на Лазурному березі, невідомий чоловік побив двох українок за те, що вони слухали по телефону пісню українською мовою. А в Чехії однолітки вдарили та плюнули в обличчя школярці за те, що вона українка.

Нещодавно в Польщі футбольні фанати побили українців.

Фото: Pixabay

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