Поглумився над рідною людиною: у Вінниці чоловік вбив сестру жахливим способом

У Вінниці суд ухвалив вирок чоловіку, який убив свою сестру.

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У ході судового розгляду було встановлено, що обвинувачений у серпні 2019 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вбив свою сестру.

Між родичами виник конфлікт на побутовому ґрунті, внаслідок якого чоловік з силою кулаками вдарив жінку в область нирок, від чого вона впала на підлогу.

«Продовжуючи злочин, обвинувачений оголив нижню частину її тіла, взяв у будинку металевий цвяходер, розуміючи при цьому, що своїми діями завдасть їй особливих страждань і бажаючи цього, лівою рукою з додатком фізичної сили ввів його у задній прохід потерпілої, і одразу долонею вдарив по вільному кінцю металевого цвяходера, внаслідок чого він повністю увійшов у тіло потерпілої, заподіявши тілесні ушкодження, від яких остання померла на місці події», — йдеться у повідомленні суду. ⠀

Експерти встановили, що смерть жінки настала внаслідок закритої тупої травми живота, яка супроводжувалася ушкодженням внутрішніх органів малого тазу, що ускладнилося блискавичною формою перитоніту, який спричинив смерть.

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Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Поки що вирок ще не набрав законної сили.



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