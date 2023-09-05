Дружина-українка народила колишньому тренеру «Шахтаря» другу дитину (фото)

Екснаставник донецького «Шахтаря» португалець Паулу Фонсека, чий будинок обікрали на 100 тисяч євро, вдруге став батьком.

Дружина-українка фахівця народила другого сина, якого щасливі батьки назвали Крістіаном. Щасливою подією Паулу та Катерина поділилися на своїх сторінках у Instagram.

Зазначимо, що Паулу Фонсека побрався з Катериною, яка працювала у пресслужбі «Шахтаря», у 2018 році, а у 2019-му у них народився перший син Мартін. У травні 2021-го португалця було звільнено з італійської «Роми», а влітку 2022-го він очолив французький «Лілль», з яким працює й досі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий капітан збірної Англії Харрі Кейн учетверте став батьком.

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