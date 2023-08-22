Зірковий капітан збірної Англії вчетверте став батьком: перші фото малюка

30-річний капітан збірної Англії Харрі Кейн, який перейшов у мюнхенську «Баварію» за 120 млн доларів, вчетверте став батьком.

У родині футболіста народився хлопчик, якого Харрі разом із дружиною Кейт назвали Генрі Едвардом. «Ласкаво просимо до цього світу. Люблю тебе, мій хлопчику!» — написав щасливий батько на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши кілька фото з пологового будинку. При цьому представники Кейнів підтвердили, що дитина народилася в Англії, і незважаючи на те, що Харрі вже виступає в Німеччині за «Баварію», він був присутній під час пологів.

Додамо, що у сім'ї Кейнів вже підростають троє старших дітей — шестирічна Айві, п'ятирічна Вів'єн та дворічний Луї. Як бачимо, найкращий бомбардир в історії збірної Англії (58 м'ячів у 84 матчах за національну команду) справно забиває голи не лише на футбольному полі…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко вдруге став батьком та показав фото із пологового будинку.

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