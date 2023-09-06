З Америки — одразу до роботи: ALYOSHA та співак Emigrant презентували спільний кліп

Співачка ALYOSHA, яка нещодавно разом із трьома дітьми повернулася зі США до України, одразу поринула в роботу. З артистом Emigrant вона презентувала спільний кліп «Сила України» (The power of Ukraine).

Головним героєм артвідео став український захисник Гаврііл Петращук. На момент участі в ініціативі він перебував на протезуванні в США. Участю в артпроєкті він хоче привернути увагу громадськості до підтримки, якої потребують його побратими — так само важко поранені бійці.

Ініціатором благодійного проекту став український співак-далекобійник Emigrant, який багато років мешкає в США. З початку повномасштабної війни співак залучає артистів та інших медійних особистостей до благодійних зборів на потреби українців.

Усі кошти, зібрані від прослуховування пісні на цифрових майданчиках та перегляду відео на YouTube, надійдуть на протезування для українських воїнів.

Раніше на підтримку проекту відбувся великий концерт у Маямі. Окрім виконавців Emigrant та ALYOSHA, на сцені виступили народна артистка України Ірина Білик, Олег Скрипка та Василь Бондарчук, скрипаль Кostia Violin. Ведучими заходу стали Наталя Островська (канал «1+1») та Павло Бучанов.

«ФАКТИ» також повідомляли, що чоловік ALYOSHA — лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який півроку служив бойовим медиком, відверто розповів, чи повернеться на фронт.

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