37.25 / 37.96 40.19 / 41.12
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

З Америки — одразу до роботи: ALYOSHA та співак Emigrant презентували спільний кліп

18:04 6 вересня 2023
ALYOSHA

Співачка ALYOSHA, яка нещодавно разом із трьома дітьми повернулася зі США до України, одразу поринула в роботу. З артистом Emigrant вона презентувала спільний кліп «Сила України» (The power of Ukraine).

Головним героєм артвідео став український захисник Гаврііл Петращук. На момент участі в ініціативі він перебував на протезуванні в США. Участю в артпроєкті він хоче привернути увагу громадськості до підтримки, якої потребують його побратими — так само важко поранені бійці.

Ініціатором благодійного проекту став український співак-далекобійник Emigrant, який багато років мешкає в США. З початку повномасштабної війни співак залучає артистів та інших медійних особистостей до благодійних зборів на потреби українців.

Усі кошти, зібрані від прослуховування пісні на цифрових майданчиках та перегляду відео на YouTube, надійдуть на протезування для українських воїнів.

Раніше на підтримку проекту відбувся великий концерт у Маямі. Окрім виконавців Emigrant та ALYOSHA, на сцені виступили народна артистка України Ірина Білик, Олег Скрипка та Василь Бондарчук, скрипаль Кostia Violin. Ведучими заходу стали Наталя Островська (канал «1+1») та Павло Бучанов.

«ФАКТИ» також повідомляли, що чоловік ALYOSHA — лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який півроку служив бойовим медиком, відверто розповів, чи повернеться на фронт.

46

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологія

Риби просунуться кар'єрними сходами, на Дів чекає несподіваний прибуток: гороскоп на 6 вересня 2023 року

моль

Надійні засоби від молі: як позбутися комах раз і назавжди

Мобілізація

Пішов у магазин, а опинився у військкоматі: чи можуть співробітники ТЦК затримувати і відвозити з собою чоловіків

принц і принцеса Уельські

Королівська дієта: як слідкують за вагою британські королі та принцеси

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту