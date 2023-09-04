Співачка Alyosha з трьома дітьми повернулася в Україну та розповіла про подальші плани

Співачка Alyosha, яка від початку російського вторгнення перебувала у США, з трьома дітьми повернулася в Україну. Про це артистка розповіла в інстаграмі. Понад півтора року співачка з двома синами та донькою мешкала в Нью-Джерсі, США. Там вони зупинилися в будинку матері чоловіка артистки — лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі.

Alyosha зізналася, що дуже щаслива повернутися на Батьківщину та розповіла про подальші плани.

«Ми з дітками вже повернулися на Рідну землю! Щасливі бути вдома! Тож я занурююся з головою у творчість і скоро буду радувати новими піснями», — поділилася співачка.

Не менш щасливий поверненню дружини й дітей і Тарас Тополя. Він опублікував в інстаграмі спільну світлину та зазначив, що всі вони щасливі разом бути вдома. Особливо Олена, підкреслив він.

Також Alyosha розповіла про благодійну ініціативу «Сила України», яка днями стартувала в Маямі. Це благодійний концерт, на якому були зібрані кошти на підтримку наших воїнів. Alyosha закликала приєднуватися до ініціативи, донатити, щоб зібрати кошти на протезування наших захисників.

Ця історія буде мати продовження і долучитися до підтримки та допомоги нашим захисникам може кожен із вас.

«Ваша участь проста — треба тільки прослухати або завантажити трек з офіційних музичних майданчиків та подивитися кліп. Більше ваших прослуховувань — більше коштів для наших захисників та захисниць, бо разом ми Сила! Кліп буде доступний для перегляду вже за декілька годин, слідкуйте за сторінкою», — повідомила артистка.

У США співачка брала участь у благодійних концертах та заходах на підтримку українців та українських захисників. У травні Alyosha стала запрошеною артисткою на пісенному конкурсі «Євробачення», зі сцени якого представила музичну історію, присвячену вимушеним переселенцям.

По поверненню в Україну Alyosha планує активно повертатися до творчої діяльності. Найближчим часом співачка презентує декілька інтернаціональних робіт, а також продовжить роботу над шостим студійним альбомом.

«ФАКТИ» повідомляли, що нещодавно доньці Alyosha та Тараса Тополі виповнилося три роки.

Раніше Тарас Тополя, який півроку служив бойовим медиком на фронті, відверто відповів, чи готовий повернутися на війну.

Фото: instagram.com/tarastopolia, instagram.com/alyoshasinger

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