Просто тотальний «кінець епохи бідності»: мережу вразили ціни в їдальні Верховної Ради (фото)

Народна депутатка Вікторія Сюмар поділилася враженнями від цін у їдальні Верховної Ради, де кілька років тому побилися народні депутати.

«Офф топ з парламентського життя. Це ціни з парламентської столовки). Баклажани — 600 грн за кг (на ринку купую по 30максимум), перець — 1000грн кг (на ринку 70грн), кабачки — 600грн… Просто тотальний „кінець епохи бідності“). Як думаєте, в чому готують баклажани, ціна яких зростає на 2000%?). Вид цього кулінарного „шедевру“ в першому коменті. PS. Ще була б цікава фірма постачальник)», — написала вона у Facebook.

Фоловери Сюмар активно коментують її пост.

Як писали «ФАКТИ», раніше представник фракції «Слуга народу» Жан Беленюк показав відео зі їдальні Верховної Ради, яке наочно демонструє дорожнечу. При цьому він жартома висловив жаль про ті часи, коли в їдальні можна було пообідати практично безкоштовно.

252

Читайте нас у Facebook та Instagram