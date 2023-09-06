«Це хороша інвестиція!»: Орест Сохар звернувся до українців з приводу дронів

Не секрет, що дрони змінюють методи ведення війни. З їхньою допомогою наші ЗСУ можуть оперативно виявляти ворожу техніку та коригувати вогонь по позиціях окупантів. Також дрони є незамінними помічниками під час наступу чи евакуації, допомагаючи зберегти життя українським захисникам. Шеф-редоктор «Обозревателя» Орест Сохар на своїй сторінці у Фейсбук звернувся до українців із закликом підтримати воїна світу і зробити добру інвестицію — скинутися на дрони-камікадзе. Загальна сума збору — 1 800 000 грн.

«Хочу познайомити вас з Валентином Ільчуком Valua Chuk (спойлер, — він, власне, буде нашим месником). У мирний час Вал — власник міжнародного креативного агентства, серед його клієнтів різні „Mercedes AMG“, ВПС та інші „буржуї“. До речі, „Буржуй“ — також і позивний друга! До цього — працював на Reuters. Прекрасна західна освіта, підвішений язик та азарт до роботи. Все у людини склалося, але патріотизм постійно кликав у окопи. У 2014-му з перших днів в АТО, з лютого 2022-го — на передовій. В АТО його взяли „по блату“, бо не проходив медкомісію з медичних протипоказань, тому з початком широкомасштабного вторгнення одразу подався до бойового поліцейського підрозділу», — написав Сохар.

На початку повномасштабного вторгнення Валентин Ільчук знову взяв до рук зброю та брав участь у звільненні Київської та Херсонської областей у складі бойового поліцейського підрозділу. Пізніше він перейшов на Запорізький напрямок.

Наразі Валентин пройшов навчання на оператора дронів, попрактикувався в аеророзвідці та збирає черговий рій дронів-камікадзе.

«Як креативній людині, йому набридло утилізувати орків у традиційний спосіб, він пройшов вишкіл на оператора дрона, попрактикуватися в аеророзвідці, а зараз формує черговий рій дронів-камікадзе: це вкрай важливо для успіху на конкретній ділянці фронту. До останнього підрозділ Валентина купував необхідні девайси самостійно чи за допомогою друзів! Ми навіть на день народження дарували йому оті коптери. Але дрони, батареї, плати, окуляри витрачаються дуже швидко!!! А нечистої сили з того боку фронту — ще багато.

Тому прошу про допомогу для близького товариша і його підрозділу: потрібно — придбати 50 камікадзе з комплектуючими для повноцінного оснащення екіпажу — з бортами, наземною станцією, платами ініціації та специфічного бк. Загальна вартість цієї «благодійної акції» — 1 800 000 грн!", — звернувся до своїх друзів та фоловерів Орест Сохар.

Шеф-редактор закликав українців приєднатись до акції. За його словами, це хороша можливість «віддячити» рашистам за нічні повітряні тривоги.

«Друзі, всім хочеться «накинути» оркам, але Вал і його підрозділ мають таку можливість. Тому пропоную угоду: ми скидаємося, з нього — все інше. Це хороша інвестиція. Валентин — воїн світла. Тільки йому потрібні «батарейки», — додав Сохар.

Усі охочі можуть задонатити у банку за посиланням.

Або переказати гроші на картку — 5375 4112 0806 2302.

Фото з мережі

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