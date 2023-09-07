Дворазовий олімпійський чемпіон, котрий переміг рак, став батьком (фото)

У легендарного норвезького гірськолижника, дворазового олімпійського чемпіона Акселя Лунда Свіндаля народився первісток. Дівчина 40-річного спортсмена, 29-річна легкоатлетка Амалі Юель, народила йому сина, котрому щасливі батьки дали ім'я Шторм. Нагадаємо, що незабаром стане мамою триразова олімпійська чемпіонка з біатлону норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

«Ласкаво просимо до цього світу, Шторме. Мама відпочиває після кількох важких днів у лікарні. Батько дуже, дуже пишається. Шторм, природно, найпрекрасніше, що ми бачили», — написала в Instagram Амалі, розмістивши фото малюка, якого вже «няньчить» улюбленець родини пес Моллі.

Щасливу пару, яка у стосунках з 2020 року, вже привітали такі легенди гірськолижного спорту, як Лідсі Вонн, Рагнхільд Мовінкель, К'єтіл Янсруд.

Зазначимо, що минулого року Аксель Лунд Свіндаль повідомив, що має рак яєчок. У вересні 2022-го гірськолижника прооперували, і йому вдалося перемогти страшну хворобу.

Нагадаємо, що норвежець один з найтитулованіших гірськолижників в історії. Окрім двох золотих медалей Олімпійських ігор Ванкувера-2010 та Пхенчхана-2018, він також має «срібло» та «бронзу» Ігор у Канаді. У багатій колекції Свіндаля — дев'ять нагород чемпіонатів світу, п'ять з яких золоті. Титулований гірськолижник, який завершив кар'єру у 2019 році, дворазовий переможець загального заліку Кубка світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина-українка народила колишньому тренеру «Шахтаря» другу дитину.

Фото Instagram

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