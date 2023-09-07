Частина українців отримають по 6600 грн: хто може розраховувати на виплати

Переселенці, які постраждали від російської агресії, мають право на різноманітні виплати, у тому числі й від благодійних фондів та міжнародних організацій.

В Сумській міськраді повідомляють, що БФ «Право на захист», який є партнером у сфері реєстрації на отримання грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців, анонсував виплати ВПО та постраждалим від війни. Протягом трьох місяців на особу платитимуть по 2 220 гривень — загалом 6 660 гривень.

Гроші нададуть тим українцям, які ще не отримували міжнародну грошову допомогу, мають дохід, менший за 5400 грн на члена родини та належать до однієї з наступних категорій населення:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особи, що не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій (наприклад, повністю або частково зруйноване житло/майно, завдання суттєвої шкоди здоров’ю, смерть близьких);

люди, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання (зокрема, з-за кордону).

Також необхідна наявність одного з наступних критеріїв вразливості для трьох вищезгаданих категорій громадян:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома особами з особливими потребами, наприклад, з інвалідністю чи хронічним захворюванням;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

«Переселенці та ті, хто постраждав внаслідок підриву Каховської ГЕС (за умови перебування на момент катастрофи на відповідній території), можуть подати заявку на грошову допомогу повторно, навіть якщо вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, але не раніше ніж три місяці тому на момент подання заявки», — йдеться у повідомленні.

Подати заявку можна за адресою: вул. Новомістенська, 1 (понеділок-п'ятниця — 9:00—18:00 ). Тел. для довідок: (066)9312356. Відстежувати актуальну інформацію та розклад руху мобільних груп по області можна в Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про благодійну програму для батьків родин-переселенців з дітьми, які проживають чи зареєстровані в одній з п`яти областей: Полтавській, Київській, Івано-Франківській, Чернівецькій або Львівській. Вони можуть подавати заявку на гранти у розмірі до 150 тисяч гривень. Умова — наявність у претендента чинного статусу ФОП, який вимушено призупинив діяльність, або ВПО готові відкрити його протягом найближчого часу.

Фото з сайту https://smr.gov.ua

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