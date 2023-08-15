Сім'ї переселенців зможуть отримати по 150 тисяч гривень, але є дві умови

Внутрішньо переміщені особи, деякі категорії яких зможуть отримати у вересні доплати до пенсії за рахунок коштів ООН, можуть розраховувати й на грантові кошти.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, йдеться про гранти на власну справу або відновлення бізнесу для ВПО та родин з дітьми — гроші надасть благодійна організація «СОС Дитячі Містечка».

Так, до 150 тисяч гривень можуть отримати батьки родин-переселенців з дітьми, які проживають чи зареєстровані в одній з п`яти областей: Полтавській, Київській, Івано-Франківській, Чернівецькій або Львівській.

Також у претендентів на отримання грантових коштів має бути чинним статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність, або ВПО готові відкрити його протягом найближчого місяця.

«Організатори планують підтримати не менше сотні підприємницьких проєктів. Сумарний бюджет конкурсу — 10 мільйонів гривень. У межах програми учасники отримають триденне офлайн-навчання від профільних фахівців, а також консультації експертів та менторський супровід у розробці й реалізації бізнес-плану», — йдеться у повідомленні.

Подати заявку на участь у програмі можна за посиланням.

Нагадаємо, що з серпня набули чинності нові правила, що стосуються отримання виплат переселенцями. Зокрема, поновлюється ідентифікація отримувачів пенсій та соцдопомоги з числа ВПО. Втім, одне з положень стоствно ВПО введуть в дію пізніше — йдеться про дозвіл звертатися за оформленням допомоги на проживання одній особі від родини. Це правило запрацює з 1 листопада.

Фото Pixabay

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