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Гроші

Частина українців зможуть отримати грошову допомогу від Action Against Hunger: як зареєструватися

14:14 28 серпня 2023
Пункт реєстрації

В Україні продовжуються виплати грошової допомоги громадянам, які постраждали через війну.

Зокрема, попередню реєстрацію на отримання грошової допомоги відкрила міжнародна гуманітарна організація, яка бореться із голодом та його причинами — Action Against Hunger (ACF).

Про це йдеться на сайті Чернівецької міськради.

Хто може отримати грошову допомогу?

Отримати гроші можуть громадяни зі статусом ВПО, які прибули до Чернівців із зон активних бойових дій за останні 30 днів.

Як отримати допомогу?

Щоб подати попередню заявку на реєстрацію у програмі екстреної грошової допомоги, необхідно заповнити та надіслати онлайн заяву за посиланням.

А у формі реєстрації требавказати таку інформацію:

  • прізвище та ім’я
  • дата народження
  • контактний номер телефону
  • місто тимчасової реєстрації
  • дата переїзду, зазначена у довідці переселенця
  • звідки Ви приїхали.

Важливо: заповнення попередньої заявки ще не є реєстрацією у програмі.

У разі успішного схвалення заявки працівники організації зв’яжуться з вами та запросять зареєструватися.

Нагадаємо, що з 1 серпня змінилися правила надання державної допомоги на проживання ВПО і тепер допомога призначається внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звернулася за призначенням таких виплат, тільки на 6 місяців.

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