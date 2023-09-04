- 07:42 «Сухий» успіх Франції та порятунок Левандовські Польщі від ганьби: відеоогляди матчів відбору Євро-2024
- 07.09 22:30 Картопляний салат із сочевицею та ароматною заправкою: ситно та смачно
- 07.09 22:00 «Я повинна була їхати голою»: Брітні Спірс позувала топлес на коні
- 07.09 21:30 «Що гарячіша вода, то більше вона сушить»: як доглядати за шкірою восени
- 07.09 21:00 «Вкрала квіти з могили бійця для невістки»: подробиці вироку на Рівненщині
- 07.09 20:45 Дженніфер Лопес порадувала шанувальників черговою фотосесією у сексуальній білизні
- 07.09 20:34 Суд дав дозвіл на проведення обшуку в найбільшому шахрайському кол-центрі України: про що йдеться (оновлено)
- 07.09 20:30 Збройні угоди: Кім Чен Ин планує зустріч із путіним
- 07.09 20:19 «Гидота й сором»: Дмитро Ступка вляпався в новий скандал через святкування свого дня народження у США
- 07.09 20:15 Яблучний пиріг зі штрейзелем: ідеально до філіжанки кави
- 07.09 20:00 Кульмінація українського наступу неминуча, — експерт
- 07.09 19:54 Річниця від дня смерті Єлизавети II: відомий шеф-кухар розповів про улюблений пиріг королеви
Країна: Испании
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1989
Скульптор: Design & Decoration Dept.
Висота: 24 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Днями біля Ботанічного саду, де я буваю досить часто, до мене раптом звернулась незнайома жінка. Немолода вже, худенька, у стильно вишитій сукні і з охайною зачіскою, яка ніби підкреслювала красиві риси її невʼянучого обличчя.
- Вибачте, — перепросила вона. — Я вже кілька разів збиралася підійти до вас, але все якось не наважувалась. Але сьогодні вирішила не відкладати.
Вона на мить зробила паузу, ніби підбираючи потрібні слова, і потім продовжила:
- Інтерв’ю Дмитра Гордона з вами я подивилася ще минулого року, щойно воно вийшло. Воно мене вразило з багатьох причин. І от недавно, почувши про відкриття вашого музею, я передивилася його знову.
Вона трохи помовчала.
- Я хочу подякувати вам за те, що ви зробили. Навіть не за музей такої крихкої порцеляни, відкритий під час війни і постійних небезпечних «прильотів». А за те, що ви подарували надію. Надію на здійснення неможливого, неймовірного, нездійсненного. Ви навіть не уявляєте, скільки людей спостерігали за тим, чи вийде у вас це зробити, як і я, розуміючи, що вийти не може. Аж ніяк. Бо це суперечить здоровому глузду. Але ж ви це зробили…
В її словах забриніли сльози.
- Коли навесні минулого року весь світ мовчки спостерігав за тим, як путінська орда збирається за три дні захопити Київ, і не поспішав надавати нам військову допомогу (мовляв, навіщо витрачати шалені гроші на те, що наперед зрозуміло), ми все ж таки вірили в те, що зможемо вистояти. Навіть усвідомлюючи, наскільки це неможливо. І вистояли ж…
Я мовчки слухав, відчуваючи, наскільки для незнайомки важливо виговоритися.
- Скажіть мені, — несподівано запитала вона, — ми переможемо у цій війні?
- Звичайно, — відповів я. — Бо інакше і бути не може… Ви ж самі це розумієте. Ми ж незламні.
- Дякую.
Ледве торкнувшись моєї руки, вона пішла вниз вулицею, яка тягнеться вздовж паркану Ботанічного саду. І вже через кілька хвилин лише тонкий запах її терпких осінніх парфумів нагадував мені про цю незвичайну зустріч…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Спілкування з мамою було подарунком долі: Христина Орбакайте підтвердила намір Примадонни не повертатись на сцену
Повернуть борги або збільшать зарплату: астрологиня розповіла, на кого у вересні проллється грошовий дощ
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 755 мм