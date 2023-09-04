8 вересня 2023

Днями біля Ботанічного саду, де я буваю досить часто, до мене раптом звернулась незнайома жінка. Немолода вже, худенька, у стильно вишитій сукні і з охайною зачіскою, яка ніби підкреслювала красиві риси її невʼянучого обличчя.

- Вибачте, — перепросила вона. — Я вже кілька разів збиралася підійти до вас, але все якось не наважувалась. Але сьогодні вирішила не відкладати.

Вона на мить зробила паузу, ніби підбираючи потрібні слова, і потім продовжила:

- Інтерв’ю Дмитра Гордона з вами я подивилася ще минулого року, щойно воно вийшло. Воно мене вразило з багатьох причин. І от недавно, почувши про відкриття вашого музею, я передивилася його знову.

Вона трохи помовчала.

- Я хочу подякувати вам за те, що ви зробили. Навіть не за музей такої крихкої порцеляни, відкритий під час війни і постійних небезпечних «прильотів». А за те, що ви подарували надію. Надію на здійснення неможливого, неймовірного, нездійсненного. Ви навіть не уявляєте, скільки людей спостерігали за тим, чи вийде у вас це зробити, як і я, розуміючи, що вийти не може. Аж ніяк. Бо це суперечить здоровому глузду. Але ж ви це зробили…

В її словах забриніли сльози.

- Коли навесні минулого року весь світ мовчки спостерігав за тим, як путінська орда збирається за три дні захопити Київ, і не поспішав надавати нам військову допомогу (мовляв, навіщо витрачати шалені гроші на те, що наперед зрозуміло), ми все ж таки вірили в те, що зможемо вистояти. Навіть усвідомлюючи, наскільки це неможливо. І вистояли ж…

Я мовчки слухав, відчуваючи, наскільки для незнайомки важливо виговоритися.

- Скажіть мені, — несподівано запитала вона, — ми переможемо у цій війні?

- Звичайно, — відповів я. — Бо інакше і бути не може… Ви ж самі це розумієте. Ми ж незламні.

- Дякую.

Ледве торкнувшись моєї руки, вона пішла вниз вулицею, яка тягнеться вздовж паркану Ботанічного саду. І вже через кілька хвилин лише тонкий запах її терпких осінніх парфумів нагадував мені про цю незвичайну зустріч…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.