Популярний телеведучий став пластичним хірургом

Ведучий «Сніданок. Вихідний» Олександр Попов, який зізнався, що буде робити у день Перемоги, знімається у одній з головних ролей у новому серіалі «Польовий шпиталь», прем’єра якого відбудеться вже у середині осені. Йдеться про медичну драму з роботи шпиталю у маленькому українському містечку на кордоні з Польщею під час війни. Зйомки проходять на одній з кіностудій Києва. Роль пластичного хірурга грає ведучий та актор Олександр Попов.

«Це не перша моя медична роль, — зізнався Олександр за лаштунками „Сніданку“. — Я вже грав і хірурга, і лікаря УЗД. Тому знав, як готуватися до цієї ролі. Легше запам’ятати те, в чому ти хоч трошки розбираєшся. Якщо мені потрібно вчити багато текстів з медичною термінологією, тоді я намагаюся глибше зануритись у тему, а не бездумно заучувати складні слова. Треба розуміти, про що ти говориш».

Знімальний майданчик серіалу «Польовий шпиталь»

Ведучий каже, що ніколи не мріяв стати лікарем, але завжди було цікаво зіграти його на телеекрані.

Героя Олександра Попова звати Джеремі. Він з італійсько-української сім’ї, яка емігрувала свого часу в Маямі.

«Він позитивний, класний хлопець, який хоче допомогти Україні наблизити перемогу», — каже Олександр.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Плут» розповіла про стосунки з чоловіком, який воює у складі ЗСУ.

356

Читайте нас у Facebook та Instagram