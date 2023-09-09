Син Пугачової та Галкіна змусив росЗМІ панікувати: «Забуває російську мову!»

Після від'їзду Алли Пугачової та її чоловіка-гумориста Максима Галкіна в Ізраїль, в росії «патріоти-запутінці», схоже, кожного дня намагаються вигадувати якісь нісенітниці про родину, не гребуючи жодними засобами. Але такі вигадки швидко розкриваються — як це сталося з продажею замку у селі Грязі під москвою.

Зазнавши невдачі, прихильники війни проти України вчепилися в дітей Пугачової та Галкіна. Так, коли гуморист опублікував у соцмережі нове відео зі своїм сином Гаррі, то згадав у ньому, що ролик монтував саме хлопчик.

«Гаррі — блогер, сам режисирував, сам монтував», — не приховуючи гордості, заявив Галкін.

На відео дитина показала фрагменти своїх прогулянок із батьком. Однак деякі коментатори помітили, що хлопчик почалв вживати іноземну мову. Приміром, в одному з фрагментів Гаррі каде: «Ми дійшли! Так, туди треба дивитися, окей. Вау, це все болото! Oh, my gosh!»

Через це коментатори зчинили галас і почали писати, що спадкоємець Примадонни нібито почав «забувати» російську мову.

У той же час більшість підписників Максима звернули увагу, що хлопчик вживає слова, які популярні серед багатьох його ровесників, і що його мова сповнена щирими емоціями від побаченого.

«Класний хлопець! І дуже гарний», «А російська йому не дуже й потрібна, він живе в іншій країні», «Який милий Гаррі! Розумний, вихований, гарний — весь у батьків!». «Тільки послухайте: він каже „Ми з татом“ — хіба не в цьому щастя», «Чим старший Гаррі, тим більше і більше схожий на вас, Максиме», — пишуть читачі блогу.

І таких коментарів була абсолютна більшість. Тому хейтери Пугачової і Галкіна, схоже, спіймали ще одного облизня на рівному місці.

Нагадаємо, що Максим Галкін засуджує війну рф проти України та гостро реагує на злочини країни-агресора. Через це періодично виникають скандали із забороною концертів, як це сталося з його гастролями до Казахстану. Втім, йому вдалося владнати усі непорозуміння — подякувавши казахам за підтримку, він анонсував свої виступи в Астані та в Алмати.

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соцмережах

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