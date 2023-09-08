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Шоу-бізнес

Максим Галкін після скандалу із забороною концертів все ж виступить в Казахстані

18:05 8 вересня 2023
Максим Галкін

Російський гуморист Максим Галкін, який засуджує війну рф проти України та гостро реагує на злочини країни-агресора, після скандалу із забороною концертів все ж виступить в Казахстані. Про це він повідомив в інстаграмі. Артист розповів, що йому вдалося владнати усі непорозуміння. Виступи відбудуться в Астані та в Алмати.

«Дорогі глядачі в Казахстані, я вам щиру дякую за ту велику підтримку, яку ви надали. Нам вдалося вирішити всі непорозуміння і концерти відбудуться», — повідомив Максим.

Раніше він казав, що виступи блокувалися на «на державному рівні», його команда постійно стикалася з протидією чиновників. Місцеві ж пабліки писали про те, що насправді продаж квитків на концерти проводився не за правилами. Є також версія, що Галкіну мстилися проросійські активісти за те, що раніше в Казахстані були відмінені концерти путінського пропагандиста Григорія Лепса.

Нагадаємо, Максим Галкін та Алла Пугачова підтримали Україну. Частину коштів від зібраних концертів гуморист передає на допомогу нашим громадянам.

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