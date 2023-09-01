Хейтери Пугачової спіймали облизня: Примадонна продала замок, через який на неї збиралися подати до суду

В останні дні літа багато відвертих ворогів народної артистки Алли Пугачової радісно потирали долоні, адже в рф пройшла чутка, що на неї подали до суду за несплату комуналки.

З'ясувалося, що Примадонна як власник «замку» (заміського будинку) у Підмосков'ї перестала платити за газ, через що накопичився борг у розмірі 15 тисяч рублів.

Зазначимо, що «замок» — будівля не така монументальна, як споруда у селі Грязь, але виглядає вона також вражаюче: велика земельна ділянка, гарна мансарда з вензелями і т.д.

Через борг компанія «Газпром міжрегіонгаз Москва» звернулася до суду. Заява була зареєстрована у 437-й світовій судовій дільниці. Ось тільки стягнути суму боргу з Пугачовою ніхто не зможе.

Як стало відомо, 30 серпня компанія відкликала позов із тієї простої причини, що Примадонна більше не є господаркою будинку. Виявилося, що вона нещодавно оформила угоду з продажу ділянки у Підмосков'ї і тепер будинок належить іншій людині. А Пугачова більше до цієї нерухомості не має жодного стосунку.

Зазначимо, що у ЗМІ раз у раз з'являється інформація про те, що співачка хоче продати знаменитий замок у селі Грязь. Називалася навіть астрономічна сума в 1 мільярд рублів, щоправда, ріелтори шепочуться, що реальному покупцеві світить суттєва знижка 200−300 мільйонів. Але охочих на елітну і навіть легендарну нерухомість поки що не знайшлося.

Втім, сама Пугачова через це не страждає і спокійно проводить час в Ізраїлі на віллі в Кесарії, а на літо перебирається в тиху Юрмалу, де температура повітря дещо нижча. При цьому повертатись до росії вона, вочевидь, не планує.

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