Зеленський провів нову ставку: які питання розглянули

Президент України Володимир Зеленський провів нову ставку Верховного головнокомандувача. Вона була присвячена захисту енергетики та одеських портів. Про це очільник Української держави повідомив у Telegram.

Ключовою темою ставки були захист енергетики, критичної інфраструктури, портів Одещини та інфраструктури «зернового коридору» від російських ударів. Також учасники обговорили захист прифронтових територій та підготовку до зими.

На ставці доповіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики, очільники «Укренерго», «Укргідроенерго», «Нафтогазу» та Генштаб ЗСУ.

«Усі доручення роздані. Робота триває», — додав президент.

Зазначимо, що минулої осені та зими російські загарбники масово обстрілювали Україну. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки. Головною метою ворога було знеструмити Україну, тому окупанти обстрілювали важливі енергетичні об'єкти. Через масові пошкодження по всій Україні були відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зими окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати іранські «Шахеди».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно росіяни знову атакували порти в Одеській області. Ворог атакував дронами Кілікійській та Ізмаїльський райони.

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