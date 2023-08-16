Нічна атака ворога по Україні: сили ППО збили 13 «шахедів» над Одеською та Миколаївською областями

Російські окупанти в ніч на 16 серпня двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився один з портів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, головною ціллю окупантів знову були портова та зернова інфраструктура на півдні Одеської області.

Внаслідок атаки є влучання по одному з портів на Дунаї. Пошкоджені складські приміщення та зерносховища. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежі, які спалахнули через обстріл.

На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

«Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає», — зазначив Кіпер.

Своєю чергою українські військові в ніч на 16 серпня збили 13 дронів типу Shahed-136/131, які випустили російські окупанти, над Одеською та Миколаївською областями.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що пуски дронів здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Інфографіка Повітряних Сил

Нагадаємо, що після виходу з «зернової угоди» росія атакує портову та зернову інфраструктуру України. Зокрема, під ударом опинилися порти Одеської області. Крім того, окупанти не раз атакували порт Ізмаїл, який знаходиться біля кордону з Румунією.



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