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Україна

Масштабна атака дронів на Київ: збиті понад 20 «шахедів», уламки, що горять, впали в п'яти районах міста (фото, відео)

8:15 10 вересня 2023
дрон

Цієї ночі Україна пережила чергову атаку ворога. Окупанти атакували 32 дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину, повідомили в Генштабі ЗСУ.

За даними КМВА, дрони заходили на столицю групами з різних напрямків. Сили ПВО знищили понад 2 десятки БПЛА.

Уламки впали в кількох районах столиці — Святошинському, Дарницькому, Шевченківському, Подільському та Соломʼянському.

Більшість уламків впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач і дорожнє покриття.

«В Шевченківському уламки від дрона пошкодили квартиру в багатоповерхівці», — зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що у постраждалого в Подільскому районі гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці.

Збиття ворожого БПЛА.

Нагадаємо, в ніч на 6 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками Одеську область. Атака тривала майже три години і в черговий раз була спрямована на припортову інфраструктуру.

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