Вночі росіяни атакували Одеську область «Шахедами», а Київ під ранок — ракетами: на півдні є жертви та руйнування

У ніч проти середи, 6 вересня, росіяни знов били по Одещині та портовій інфраструктурі регіону.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, атака ударними безпілотниками тривала майже три години і в черговий раз була спрямована на Ізмаїльський район.

«На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким… У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства», — зазначив він.

В Києві повітряну тривогу оголосили о 4:42 — ворог застосував стратегічну авіацію. За інформацією очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, атака була комбінованою.

«Попередньо, з району саратовської області рф з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно — балістичного. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань», — зазначив він.

На Київщині уламки збитої ракети впали на територію торгівельного підприємства. У ДСНС повідомили, що сталася пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.

Фото ДСНС

За даними надзвичайної служби, жертв та потерпілих не виявлено.

Фото ДСНС

Командування Повітряними Силами ЗСУ підтвердило використання рашистами балістики. Загалом по Україні було випущено 33 цілі:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

1 балістична ракета «Іскандер-М»;

25 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

«По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 23 повітряні цілі», — йдеться у повідомлені.

Українські захисники збили всі 7 крилатих ракет, «Іскандер-М» та 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Нагадаємо, що під час попередньої ракетної атаки на столицю ворог використовував і безпілотники, і ракети. Було знищено понад 20 цілей. Уламки однієї з ракет впали на торгівельний центр, де, нажаль, загинули двоє охоронців.

Фото ДСНС



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