Росіяни вночі атакували дронами Одеську та Сумську області, збито 25 «шахедів»

В ніч на четвер, 7 вересня, російські війська атакували «шахедами» Одеську та Сумські області. Південь Одещини пережив 4 атаки безпілотників за п'ять останніх днів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти випустили кілька груп ударних безпілотників типу shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — тимчасово окупований Крим).

Усього російські війська атакували Україну 33-ма «шахедами». В командуванні Повітряних сил зазначають, що більшість дронів летіло в напрямку південних районів Одеської області.

«За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.

Про наслідки атаки на Одещину розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«За три години російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п'ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту „шахедів“ у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю», — зазначив очільник Одеської ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждала одна людина — водій вантажівки отримав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків, працюють усі служби.

Нагадаємо, в останні тижні окупанти посилили нічні удари по Одеській області. Так, в ніч на 6 вересня російські війська атакували «шахедами» Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства.

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