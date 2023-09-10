Більше жодних «обмежено придатних»: в Україні змінять принцип оцінки стану здоров'я військовозобов'язаних

В Україні продовжується реорганізація роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

На недавньому засіданні Ради нацбезпеки та оборони було ухвалено рішення, щодо людей з вадами здоров'я — їх будуть призивати на військову службу.

Поняття «обмежено придатний» тепер виключається — людина може бути або придатна до військової служби, або непридатна зовсім.

Люди, які мають проблеми по здоров'ю, можуть служити, але не перебувати на передовій. Такий підхід також допоможе у боротьбі з корупцією у військово-лікарських комісіях.

Про це в етері телемарафону розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

«Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, у нього є, наприклад, проблеми з хребтом. Але він може бути в штабі або може бути в складі ракетних військ, може займатись IT-військовим напрямом, тобто все це треба врегулювати», — пояснив омбудсмен.

За словами Лубінця, в Україні перевірили вже 75% військово-лікарських комісій. Зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову видано довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям як непридатним, а чоловікам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали довідки «обмежено придатний».

Чиновник зазначив, що робота ВЛК повинна бути максимально прозорою, зрозумілою для громадян та максимально цифровізованою.

«Електронні бази мають бути доступні як для громадян, так і для лікарів, і для таких інституцій, як моя, які здійснюють парламентський контроль. Саме це виключить можливість, як на мене, з одного боку цієї корупції, з іншого боку, дозволить захистити права громадян, якщо вони порушуються», -сказав омбудсмен.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони оновило список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців. Також змінено порядок проходження військово-лікарської комісії.

59

Читайте нас у Facebook та Instagram