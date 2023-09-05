Порядок проходження військово-лікарської комісії змінили: що нового

В Україні продовжується реорганізація роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Про деякі зміни повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

В повідомленні наголошується, що раніше військові, які мали специфічні захворювання, визнавалися обмежено придатними. Вони не підлягали звільненню в запас і продовжували служити практично в усіх частинах, за винятком підрозділів Десантно-штурмових військ, Морської піхоти, Сил спецоперацій та деяких інших формувань, чия специфіка вимагає від бійців відмінного стану здоровʼя.

При цьому звільнити таких військових не було можливо через відсутність клінічних проявів цих хвороб та порушень функцій організму. До того ж, велика кількість таких пацієнтів своїми професійними діями постійно підтверджують свою здатність виконувати поставлені завдання на одному рівні з іншими військовими.

Зазначається, що концепція загалом не змінилася.

«Зараз ця концепція НЕ змінилася, тобто зазначені військовослужбовці продовжать служити у підрозділах забезпечення, закладах і установах, як і раніше, під час дії особливого періоду», — пояснюють у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

В той же час до кожного військовослужбовці буде примінятися більш індивідуальний підхід щодо визначення ступеню придатності до військової служби.

Крім того, тепер передбачено, що медогляд військовозобовʼязаних буде проводитись на фондах державних та комунальних закладів охорони здоровʼя (у звичайних лікарнях).

Також унормовано створення гарнізонних ВЛК з розміщенням їх у цивільних медзакладах, розблоковано передачу медичних та інших документів військовослужбовців (у т.ч. довідок про обставини травми) в електронній формі.

Водночас удосконалено порядок встановлення причинного звʼязку захворювань (травм, поранень, контузій, каліцтв) з проходженням служби, приведено ряд термінів у відповідність до недавніх змін в нормативних актах вищої юридичної сили (наприклад, найменування видів відпусток за станом здоровʼя).

Також зміни чітко визначають порядок оскарження постанов військово-лікарських комісій відповідно до їх рівнів (ТЦК та СП, гарнізонні, госпітальні, штатні).

Тобто, більшість змін має відношення не до призовників, а до чоловіків, які вже знаходяться на військовій службі.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. До того ж, в Україні вирішили перевірити довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані ВЛК за час повномасштабної агресії рф Зокрема, також перевірять осіб, які за допомогою цих документів виїхали з України.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому з чоловіків повістку можуть вручити повторно.

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