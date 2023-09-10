Ще до виборів президента США на Південному Кавказі може розпочатися кривава війна

Французькі політики виступають за ескалацію ситуації між Баку та Єреваном, наполягаючи на введенні санкцій проти Азербайджану. Таким чином, істеблішмент Франції підігрує кремлю, що повністю влаштував напругу на Кавказі і грає врозріз із енергетичними інтересами ЄС, якому потрібні азербайджанські ресурси для диверсифікації джерел постачання енергоносіїв.

Про це пише 5 канал.

Ще одна кривава війна в Європі може коштувати ЄС власної енергетичної незалежності від російського викопного палива. Така ситуація цілком влаштовує кремль і повністю суперечить генеральній лінії Брюсселя, який прагне допомоги Азербайджану у заміщенні постачання енергоресурсів з рф. Постачання азербайджанського газу до ЄС у 2022 році досягло 12 млрд м3, і Баку хоче подвоїти цю цифру до 2027 року.

Після закінчення Другої Карабахської війни у листопаді 2020 року Баку та Єреван вже сідали за стіл переговорів за участю голови Євроради Мішеля. Прем'єр Пашинян публічно визнав Карабах частиною Азербайджану. Як наслідок, офіційний Баку заявив, що укладання мирного договору планується до кінця 2023. Але, підтримані радикальними елементами в вірменській діаспорі та пов'язаними з ними французькими політиками, реваншисти в Єревані влаштували такий тиск на Пашиняна, що він відступив. Влітку Вірменія та Франція розгорнули медіакампанію з демонізації Азербайджану. Але це призвело лише до зриву переговорів.

Загроза нової війни на Південному Кавказі — у стратегічно важливому для заміщення російських енергоресурсів регіоні неприйнятна для ЄС. У разі початку військових дій постачання з Азербайджану припиниться. Це призведе до енергетичного колапсу в ЄС.

Якщо французи продовжать підтримувати проросійських проксі в Карабаху, ескалація в регіоні буде неминуча. Війна може розпочатися ще до президентських виборів у США у 2024.

Азербайджан прагне миру і пропонує вірменам Карабаха обирати: погодитися на інтеграцію чи залишити анклав. За 4 резолюціями Радбезу ООН Карабах є невід'ємною частиною Азербайджану. Тож Баку може розпочати операцію з нейтралізації збройних формувань сепаратистів на своїй суверенній території. За підтримки таких партнерів, як Ізраїль та Туреччина, це може мати успіх.

Фото «ФАКТІВ»

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