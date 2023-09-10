Попри те, що за понад півтора року з початку повномасштабної агресії росія так і не вийшла на кордони Донецької та Луганської областей, кремль не полишає намір повністю окупувати територію України.

Зараз в Україн понад 420 тисяч російських військових. Чверть від цієї кількості противник кинув саме на Куп'янський напрямок. Це найкращі сили росіян, якими кремль планує захоплювати Куп'янськ та наступати на Харків.

Про це в етері телеканалу FREEДІМ сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.

«Противник намагався здійснити там новий контрудар, дуже потужний — 110 тис. осіб. Задіяли найкращі війська: ВДВ, першу танкову армію, Кантемирівську дивізію та низку нових спецпідрозділів. Вони просувалися від кількох сотень метрів до кілометрів, але ми відкинули їх назад», — заявив генерал.

Маломуж зазначив, що ЗСУ завдають по цих російських частях дуже потужних ударів новітнім озброєнням та технікою.

«З одного боку, така концентрація противника — це велика небезпека, а з іншого боку, це вогневі рубежі, які знаходяться під нашим контролем, які можна вражати у великих кількостях. Завдання — утримувати кордон і завдавати ударів по резервах. 400 тисяч приблизно зараз ворога перебуває на полі бою по всьому фронту, чверть — на Куп'янському напрямі», — зазначив Микола Маломуж.

Кількість російських військових в Україні підтвердив й заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

«РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях та на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури рф, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях», — заявив Скібіцький.

За словами заступника начальника ГУР, росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» уздовж кордону з Україною. Ці комплекси явно націлені на об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав оперативну обстановку на східних напрямках складною. За його словами, ворог готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу. На Куп'янському напрямку росіяни завершують підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілюють наші позиції з артилерії та мінометів.

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