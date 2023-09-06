«Противник готується до реваншу»: на Куп'янському напрямку формують штурмові загони, на Лиманське перекидають нові частини з росії, — Сирський

На сході України ворог нарощує присутність та готується до штурмів позицій Сил оборони України. Зокрема, на Куп`янському та Лиманському напрямках.

Як повідомляє Military Media Center, командувач Сухопутними Військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав оперативну обстановка на східних напрямках складною — противник не відмовився від планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

«На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів. На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25-ї армії, які сформовані та перекинуті з території рф. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі», — зазначив він.

За його словами, наразі основним завданням Сил оборони України на цій ділянці фронту є забезпечення надійної оборони рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також просунування вперед та вихід на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.

Про ситуацію в районі Бахмуту та на Мелітопольському напрямку розповів речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук. Так, на напрямку Роботине — Новопрокопівка Сили оборони України мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, а на Бахмутському напрямку українські підрозділи продовжують наступ південніше міста Бахмут.

«Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви», — додав він.

Раніше керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначав, що російська армія на Лимано-Куп'янському напрямку намагається прорвати оборону ЗСУ, особливо у районі Новоєгорівки Луганської області, де хоче пробити так званий «коридор».

Фото Military Media Center

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