За добу ЗСУ відбили 15 атак противника в районі Мар'їнки, поблизу Кліщіївки тривають жорстокі бої, — Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 6 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу та 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 6 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу та 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Завдяки активним діям українських військових, ворог втратив:



В Інституті вивчення війни підтвердили наступ ЗСУ у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області, а також заявили про наступ на південь від Бахмута 9 вересня.

«На геолокованих кадрах, опублікованих 9 вересня, видно, що українські війська просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки), вздовж кордону Донецької та Запорізької областей, де, як стверджують російські джерела, останніми днями активізувалися бойові дії.

Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що українські війська також просувалися на північний схід та схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та на захід від Вербового (20 км на південний схід від Оріхова) на заході Запорізької області", — зазначають аналітики.

Також є інформація, пишуть експерти, що українські війська досягли успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Орєхова).

Пов'язаний з Кремлем російський мілблогер заявив, що українські війська змусили російські війська відійти з Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута), а інший відомий мілблогер заявив, що Андріївка тепер є «сірою зоною», що поки ще не визнається.

Українські офіційні особи повідомили, що українські сили також досягли успіху на південь від Кліщіївки.

За інформацією начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, наступ ЗСУ йде на кількох напрямках, просування українських воїнів продовжуватиметься. Наразі основною складністю на півдні є суцільне мінування територій, передає «Інтерфакс-Україна».

Водночас він заявив що росіяни втратили військову міць за час здійснення агресії проти України.

Головний розвідник також сказав, що бойові дії продовжаться і восени, і взимку, хоча воювати стане складніше.

Нагадаємо, військові експерти вважають, що кульмінація українського контрнаступу ще попереду. Зокрема, військовий аналітик Франц-Штефан Гаді очікує, що найближчі тижні Сили оборони будуть мати значні результати на полі бою.

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