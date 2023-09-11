ФСБ заарештувала особистого лікаря путіна, звинувативши його у зраді

Головний лікар володимира путіна, нагадаємо, що диктатору стало зле під час зустрічі з Ердоганом, був затриманий ФСБ після того, як спробував втекти з росії. Про це повідомляє британська газета The Sun з посиланням на російські ЗМІ.

59-річний Віктор Трухін був заарештований контррозвідувальним відділом ФСБ при спробі втечі за кордон через білорусь. У нього був нікарагуанський паспорт.

Передбачається, що Трухін знає медичні таємниці кремлівського диктатора. Шість днів тому Віктора несподівано звільнили з керівної посади у провідному державному інституті на тлі звинувачень у шахрайстві. Після цього він зник.

Трухін був директором Санкт-Петербурзького НДІ вакцин і сироваток протягом 11 років, перш ніж був звільнений зі своєї посади рішенням Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА).

Він, як повідомляється, повністю обізнаний з останніми російськими дослідженнями і розробками в галузі вакцин, сироваток і «бактеріальних препаратів».

Інститут, який очолював Трухін, входить до складу ФМБА — російського державного органу, покликаного забезпечувати радіаційну, хімічну та біологічну безпеку країни, а також очолювати охорону здоров'я.

ФМБА повідомило, що після перевірки за фактами корупції російським правоохоронним органам було передано досьє про причетність Трухіна до шахрайства.

Кримінальну справу проти нього порушили, коли стало зрозуміло, що Трухін має намір покинути росію і може розповісти багато цікавого про російські вакцини і сироватки.

Справа, несподівано порушена проти нього, пов'язана з передбачуваним платежем у розмірі 5 з гаком мільйонів доларів південноамериканському інституту біотехнології.

Видання «Фонтанка» стверджує, що Трухін утримується в СІЗО за менш суворим обвинуваченням у розкраданні близько 7 тисяч доларів.

Найбільшим клієнтом інституту Трухіна була компанія, що належить близькому другу Путіна Сергію Чемезову. Цей мільярдер теж є вихідцем із КДБ.

Нагадаємо, що Кадиров жорстоко розправився з особистим лікарем, якого запідозрив у отруєнні.

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