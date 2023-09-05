Не зміг підвестися, бо «запаморочилося у голові»: подробиці зустрічі путіна з Ердоганом

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор володимир путін провели переговори в Сочі. Підготовка «напівтрупа» президента росії до зустрічі з Ердоганом почалася за кілька днів до події. Диктатора доставили в резиденцію вперше з часу першого удару по Кримському мосту. Телеграм-канал «Генерал СВР», який часто ділиться інсайдами з кремля, розкрив подробиці зустрічі двох політиків.

«Треба зазначити, що він був радий опинитися в улюбленій резиденції та два дні відпочинку на півдні позитивно вплинули на його настрій перед важливою зустріччю. Суботу та неділю президента не турбували поганими новинами, намагаючись підтримувати його бадьорий настрій та гарний настрій. Напередодні ввечері путіну дали снодійне, а в понеділок вранці він насамперед пройшов огляд у лікарів, які супроводжують його в поїздках. Після огляду зовсім легкий сніданок і основна частина підготовки до зустрічі з Ердоганом — це грим. Парадоксально, але двійник, який останнім часом постійно замінює путіна, встиг стати настільки звичним, що президента тепер доводиться гримувати з урахуванням особливостей зовнішності двійника».

Після того, як президента рф підготували зовні, додає автор каналу, він прийняв уже перевірені ліки, які дають йому змогу певний час бути в тонусі, але на початку своєї дії спричиняють якусь подобу ейфорії, тому треба чітко вгадати той проміжок часу дії ліків, коли путін цілком притомний та ще не почав відчувати втому.

«путіна вистачило менше ніж на три години. Він зустрів Ердогана, провів недовгі переговори в розширеному складі, сам на сам із президентом Туреччини, і вийшов до преси. Попри надії Ердогана отримати від президента росії хоч якісь поступки, зустріч закінчилася нічим. путін, мабуть, заздалегідь вирішив не ухвалювати жодних рішень під час зустрічі й тримав цю лінію протягом усіх переговорів, тільки висловлюючи як аргументи свої особисті позиції з усіх питань. Ердоган був дуже розчарований, хоча було не зовсім зрозуміло, на що він сподівався. Якщо серед іншого президенту Туреччини треба було упевнитися в тому, наскільки путін хворий, то це, мабуть, єдине, з чим він впорався. Під час особистого спілкування з Ердоганом у путіна під час спроби підвестися запаморочилося в голові й він різко опустився, піднявшись за кілька хвилин, і це вразило президента Туреччини більше, ніж будь-які доповіді про стан здоров'я президента росії. Після зустрічі путін вирушив відпочивати, оскільки був уже дуже стомлений».

Своєю чергою джерело телеграм-каналу «ВЧК-ОДПУ» звернуло увагу ще й на незграбний технічний супровід зустрічі володимира путіна і Реджепа Ердогана.

«З-під чорного піджака путіна стирчали якісь безглузді білі дроти, як зарядка від телефону. Уздовж стін, як в актовій залі, незграбно протягнуті дроти. Ганебно все це виглядало», — додали автори каналу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що, на думку начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, хвороба путіна прогресує, тому він зловживає наркотичними засобами.

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