Російські паблики продовжують обговорювати тему хвороби лідера Чечні Рамзана Кадирова, у якого нібито повністю відмовили нирки і який не встає з ліжка.

Тг-канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що чеченський лідер міг звинуватити у різкому погіршенні здоров'я ексміністра охорони здоров'я республіки та віце-прем'єра Ельхана Сулейманова.



Одразу кілька співрозмовників каналу стверджують, що оточення Кадирова переконувало його, що на стан здоров'я могло вплинути отруєння, до цієї версії схилявся і сам чеченський лідер. І нібито він обрушив свій гнів на Сулейманова, який із 2014 року вважався одним з особистих лікарів родини Кадирова, і особисто робив Кадирову якісь ін'єкції. Тож у жовтні 2022 року Сулейманов був знятий з посади віце-прем'єра та зник.



Зазначається, що Ельхан Сулейманов був раніше активним у соцмережах, проте його сторінка в Instagram не оновлюється з осені минулого року. Також його не бачили у медзакладах москви, де медик часто бував.



Джерела стверджують, що Сулейманова могли закопати живцем. «Якщо Кадиров справді запідозрив Сулейманова в отруєнні, то навряд ми його побачимо живим. Якщо йдеться про щось інше, то він може бути ув'язнений і його покажуть на камери», — вважає один із співрозмовників ресурсу.

Сулейманов — професор, спеціаліст з хірургії та онкології. На його сторінці в соцмережах є чимало спільних фотографій із Рамзаном Кадировим.

Раніше британська розвідка зазначала, що Кадиров намагається рекламувати роль своїх бойовиків в Україні, щоб довести свою лояльність президенту росії володимиру путіну.

А під час заколоту пригожина він заявив, що його бійці зможуть зупинити «вагнерівців» і що вони вирушили в дорогу. Проте «в зону напруженості» вони так і не доїхали.

Фото зі сторінки Ельхана Сулейманова в соцмережах

364

Читайте нас у Facebook та Instagram