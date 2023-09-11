ЗСУ мають успіхи на Мелітопольскому напрямку: в Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Сили оборони України протягом минулого тижня звільнили близько 1,5 кв. км на південному фронті від російських загарбників. Про це заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На півдні тривають наступальні дії. Наші Збройні сили стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але вже подекуди прорвана перша лінія вперед і наші війська рухаються далі», — сказала вона.

«У ході наступальних дій минулого тижня в нас були успіхи південніше населеного пункту Роботине і західніше населеного пункту Вербове. В тих районах, де є успіхи, наші Збройні сили закріплюються», — сказала Маляр.

Також Сили оборони України протягом останнього тижня звільнили частину Опитного під Донецьком.

«У нас так само рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», — додала вона.

За її словами, Сили оборони мали протягом тижня частковий усіх в районі Новомайорського Донецької області (Маріупольський напрямок).

«На тих частинках і ділянках, де мали успіх, наші Збройні сили наразі закріплюються», — сказала вона.

Раніше в Генштабі повідомляли, що Збройні сили України провели успішні наступальні операції та просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу.

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