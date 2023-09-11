Майже 600 окупантів, 35 дронів та 28 артилерійських систем: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Сили оборони України, які раніше взяли під контроль частину Опитного, ведуть оборонні дії на сході та продовжують ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільним об’єктах нашої держави. Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу „Shahed-136/131“, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримувати ворога, проводити штурмові дії і метр за метром відвойовувати нашу землю. Так, наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилам противника.

«Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 8 артилерійських засобах противника», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що загальні бойові втрати противника за добу склали 580 окупантів, шість танків, 12 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем.

Як писали «ФАКТИ», раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі оцінив темпи контрнаступу ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

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