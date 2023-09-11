Українцям почали надсилати «повістки» по СМС: чи можна їх ігнорувати

В Україні продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію, а це означає, що багато наших співгромадян, як і раніше, продовжать отримувати повістки від військкоматів.

І якщо раніше їх надсилали поштою або передавали через родичів і комунальників, то останнім часом почали розсилати навіть по СМС, пише «Телеграф».

Журналісти поцікавилися у правозахисника Олександра Павліченка, яку вагу мають такі «документи» з правової точки зору.

За його словами, повістки по СМС — це інформація, яка в принципі не тягне за собою жодних юридичних наслідків.

«Тому що особа завжди може сказати, що вона це СМС-повідомлення не отримувала. Ця інформація призначена для особи, щоб з'ясувати, де вона і чи може з'явитися, аби отримати в належний спосіб повістку. Тому що повістка завжди вручається у письмовому вигляді, і ми чітко знаємо, як вона у законний спосіб має видаватися громадянину… Той спосіб [мобілізації], який Україна демонструє, є надзвичайно ліберальним. Відтак казати, що це якесь порушення чи зловживання правами, як на мене, не видається», — каже Павліченко.

Він також додав, що армія — це не лише «штурмовики», а ще й величезна кількість різних професій, наприклад, водії, кухарі тощо. Усі їх потрібно врахувати та набирати громадян, які підпадають під мобілізацію, а в Україні з початку війни багато людей не проживають у місцях, де вони зареєстровані.

«Тому тут й виникає питання, яким чином інформувати особу про те, що вона має бути хоча б зареєстрована за конкретним місцем проживання і для можливої мобілізації через райвійськкомат. Це абсолютно логічно. За моєю оцінкою, ці правила зараз відпрацьовують в Україні, і вони, повторюю, надзвичайно ліберальні, вони не є репресивними», — вважає він.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який передбачає внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зміни стосуватимуться мобілізації студентів та аспірантів.

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