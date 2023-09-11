Дитяче везіння: 7-річна дівчинка знайшла у парку алмаз вагою 3 карати

У США дівчинка в день, коли їй виповнилося сім років, знайшла алмаз. Вага золотаво-коричневого дорогоцінного каменю становить 2,95 карати. Як повідомляє CNN, Аспен Браун пощастило зробити собі такий цінний подарунок 1 вересня в Державному парку Мерфрісборо в штаті Арканзас.

«Браун була у парку з батьком та бабусею, щоб відсвяткувати свій день народження», — йдеться у повідомленні. «Аспен підібрала дорогоцінний камінь розміром з велику горошину на стежці, що проходить уздовж північно-східної сторони зони пошуку», — підтвердили представники парку.

Парк в Арканзасі привертає увагу шукачів скарбів з усієї Америки. Стверджується, що відвідувачі знаходять тут алмази чи не щодня. Парк часто називають кратером алмазів. Загалом тут було знайдено понад 75 тисяч дорогоцінних каменів.

За даними адміністрації, ділянка площею 37 акрів, де відвідувачі можуть шукати скарби, є розмитою поверхнею вулканічного кратера. Крім алмазів, завдяки унікальній геології тут зустрічаються також аметисти та гранати.

Але Аспен Браун особливо пощастило. Алмаз, який знайшла дівчинка, «є другим за величиною цього року». Він поступається лише коричневому алмазу вагою 3,29 карата, який був знайдений у березні. «Алмаз Аспен має золотисто-коричневий колір. Це блискучий цілісний кристал, без зламаних граней та з невеликою щілиною на одній грані», — заявив представник парку Веймон Кокс. «Це, безумовно, один із найкрасивіших алмазів, які я бачив за останні роки», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переселенець із Маріуполя знайшов на Тернопільщині скарб, якому понад дві тисячі років.

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